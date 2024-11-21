تعليم كفر الشيخ يحتفل بيوم الطفولة بفقرات متعددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:31 مساءً - شهد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، احتفالية أقامتها إدارة غرب كفر الشيخ، بمشاركة جميع الروضات، ضمت العديد من الفقرات المتنوعة احتفالًا بعيد الطفولة، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور هانى حمدان، مسئول غرفة عمليات المديرية، ونيفين الشافعى، موجه أول مركزى المديرية، ونجوى حمدى مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعلمية، وأحمد عبيد، وكيل الادارة، وتامر كرم مدير المتابعة، ومحمد اسماعيل عضو متابعه الادارة، ووليد حجازى، أمن الإدارة، وانتصار شرف الدين، موجه رياض أطفال غرب، وجمال النمر، مدير مدرسة سيدي طلحة.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال أطفال، تغنت خلاله الفرقة بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والدينية والتراثية، وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأطفال المشاركين.