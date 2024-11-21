السيسي لضابط بالقوات البحرية: مصر أمانة في رقابكم وإوعى تغرك حالتك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية لأحد ضباط قوات البحرية المصرية، قائلا: "عايز أقول لك إوعى تغرك حالتك وتخليك تاخد قرار تضيع به إللى أنت عملته كله.. وإللي أنت جيبته ده جيبناه في 10 سنين".

السيسي يوجه رسالة لأحد ضباط القوات البحرية

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته لضابط القوات البحرية بالقوات المسلحة: "دور على إللي مش موجود، وأمن مصر وسلامتها أمانة في رقابكم كخط دفاعها الأول".

رسالة السيسي لقائد لواء

كما وجه السيسي رسالة لقائد لواء بالقوات المسلحة، قائلا: "بما إنك موجود وتحتك احتكاك حقيقي عايز أقولك إوعى يا ابني تستخف أو تسخر من غيرك، وتعتبر نفسك في مستوى أعلى حتى لو كانت المعرفة والقدرة إللي عندك فعلا تخليك تعمل كده".



السيسي يتابع جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (فيديو) رسائل الرئيس السيسي لعدد من قادة القوات المسلحة (صور)

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.





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