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أستاذ علوم سياسية: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يؤكد حرصها على القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

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أستاذ علوم سياسية: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يؤكد حرصها على القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يؤكد حرصها على القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن مصر انضمت إلى الخطاب الموجه للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يمثل أداة ضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف حسن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن هناك 52 دولة وقعت على خطاب يطالب بوقف دعم إسرائيل عسكرياً، موضحاً أن انضمام مصر إلى هذا الخطاب يأتي في إطار الجهود المصرية لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطاب الموجه للأمم المتحدة يكشف العديد من الحقائق وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي دخل في عامه الثاني.

مصر تنضم للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

حزب المؤتمر: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة خطوة جادة لوقف آلة الحرب في غزة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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