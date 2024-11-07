أستاذ علوم سياسية: انضمام مصر لخطاب الأمم المتحدة يؤكد حرصها على القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - قال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن مصر انضمت إلى الخطاب الموجه للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يمثل أداة ضغط على إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف حسن سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة "دي إم سي" أن هناك 52 دولة وقعت على خطاب يطالب بوقف دعم إسرائيل عسكرياً، موضحاً أن انضمام مصر إلى هذا الخطاب يأتي في إطار الجهود المصرية لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطاب الموجه للأمم المتحدة يكشف العديد من الحقائق وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي دخل في عامه الثاني.