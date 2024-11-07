مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024.. وسقوط أمطار على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024.. وسقوط أمطار على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024.. وسقوط أمطار على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024، متوقعة أن يكون طقس الغد معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء.

الظواهر الجوية غدا الجمعة

شبورة مائية صباحا

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

سقوط أمطار

أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر
تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الادارية 28 17

6 اكتوبر 27 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 18

طنطا 26 17

دمياط 26 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 25 18

رأس سدر 27 20

نخل 26 12

كاترين 21 10

الطور 27 17

طابا 27 19

شرم الشيخ 29 22

الاسكندرية 25 17

العلمين 24 18

مطروح 23 18

السلوم 22 15

سيوة 24 14

رأس غارب 29 21

الغردقة 30 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 27 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 29 15

سوهاج 29 15

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 15

أبوسمبل 30 17

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 36 23

المدينة 37 24

الرياض 30 17

المنامة 29 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 32 24

الكويت 29 17

دمشق 22 11

بيروت 25 19

عمان 22 12

القدس 23 14

غزة 25 20

بغداد 25 10

مسقط 32 28

صنعاء 24 07

الخرطوم 37 24

طرابلس 25 16

تونس 27 16

الجزائر 21 15

الرباط 25 16

نواكشوط 38 21

اقرأ أيضاً
بارد ليلا وفي الصباح الباكر.. حالة الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر

معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

حالة الطقس.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق