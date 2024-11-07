الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024.. وسقوط أمطار على هذه الأماكن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024، متوقعة أن يكون طقس الغد معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الانحاء.

الظواهر الجوية غدا الجمعة

شبورة مائية صباحا

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

سقوط أمطار

أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

حالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر

تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الادارية 28 17

6 اكتوبر 27 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 26 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 18

طنطا 26 17

دمياط 26 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 25 18

رأس سدر 27 20

نخل 26 12

كاترين 21 10

الطور 27 17

طابا 27 19

شرم الشيخ 29 22

الاسكندرية 25 17

العلمين 24 18

مطروح 23 18

السلوم 22 15

سيوة 24 14

رأس غارب 29 21

الغردقة 30 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 27 15

بني سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 29 15

سوهاج 29 15

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 15

أبوسمبل 30 17

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 36 23

المدينة 37 24

الرياض 30 17

المنامة 29 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 32 24

الكويت 29 17

دمشق 22 11

بيروت 25 19

عمان 22 12

القدس 23 14

غزة 25 20

بغداد 25 10

مسقط 32 28

صنعاء 24 07

الخرطوم 37 24

طرابلس 25 16

تونس 27 16

الجزائر 21 15

الرباط 25 16

نواكشوط 38 21