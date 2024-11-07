«مدبولي» يستعرض ملفات وجهود الحكومة مع رؤساء اللجان النوعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض عدد من الملفات وجهود الحكومة.

واستقبل مدبولي اليوم الخميس، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.