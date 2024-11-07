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وزير الإنتاج الحربي يشارك العاملين بالجهات التابعة إحدى الفعاليات الاجتماعية - أخبار كلمتك

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وزير الإنتاج الحربي يشارك العاملين بالجهات التابعة إحدى الفعاليات الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يشارك العاملين بالجهات التابعة إحدى الفعاليات الاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي في فاعلية اجتماعية عُقدت بحضور عدد من العاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم تحت عنوان "يوم العائلة". 

جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، على هامش الاحتفالية التي عقدت صباح اليوم بمناسبة ذكرى عيد الإنتاج الحربي السبعين.

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وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه حرص على التوجيه بتنظيم يوم عائلي يشارك في فعالياته ممثلون عن الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأسرهم في جوٍ من الود والألفة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار ما يتم تنظيمه من فعاليات لرفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز أواصر الترابط وروح العمل الجماعي داخل الوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاحتفالية على أن أبناء الإنتاج الحربي من القيادات والعاملين بمثابة أسرة واحدة مترابطة.

عرض فيلم بعنوان "نحن معك" 

وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم بعنوان "نحن معك" والذي تناول مُجريات الإعداد للاحتفال بيوم العائلة وعملية اختيار العاملين المرشحين للفوز بجوائز عينية خلال مراسم الاحتفالية، وهي المراسم التي تمت بكل عدالة وشفافية.

وقام الوزير بتكريم (65) من العاملين بالجهات التابعة، حيث تم اختيار من (2-3) من العاملين بكل جهة تابعة والذين تعكس تقارير الكفاية والأداء الخاصة بهم تميزهم في العمل وحُسن سلوكهم وانضباطهم، وتم توزيع عدد من الأجهزة المنزلية (ثلاجات، بوتجازات، سخانات، شاشات) على العاملين المكرمين من إنتاج عدد من شركات الإنتاج الحربي الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المعمرة التي تخدم قطاع الأسرة.

الإنتاج الحربي وتكريم العاملين

وقام الوزير بتهنئة العاملين المكرمين، مشيرًا إلى أنه يتوقع منهم بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال الفترة المقبلة، متمنيًا لهم ولأسرهم ولكل العاملين بالإنتاج الحربي دوام التوفيق والسداد، مشددًا على تقديره لخبرات العاملين القدامى بالجهات التابعة وإيمانه بقدرة شباب العاملين على الإبداع.

جدير بالذكر أن العاملين المشاركين بالاحتفالية أكدوا على أن تكريمهم في وجود أسرهم جعلهم يشعرون بالفخر وأن مجهوداتهم على مدار السنوات الماضية لإعلاء شأن الإنتاج الحربي محل تقدير، مؤكدين على أن مثل هذه اللفتات الطيبة من شأنها تحفيزهم على بذل أقصى جهدهم لخدمة قطاع الإنتاج الحربي الذي يمثل قاطرة الصناعة بالوطن.
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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