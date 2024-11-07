روابط «رسمية» لـ التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:19 مساءً - روابط التقييمات الأسبوعية الواجبات المنزلية 2025.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن روابط التقييمات الأسبوعية الواجبات المنزلية 2025 من موقع الوزارة لكافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث.

روابط التقييمات الأسبوعية الواجبات المنزلية 2025

يمكن للطلاب الحصول على التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية الخاصة بكل مادة، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مــــــن هــــنـــــــــــــا.

خطوات الحصول على التقييمات الأسبوعية

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مــــــن هــــنـــــــــــــا

- الضغط على المنصات الإلكترونية.

- اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- اختيار المرحلة التعليمية التي يدرس بها الطالب.

- اختيار الصف الدراسي.

- الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

- تظهر كافة التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية.

- يختار الطالب المادة المراد.

- الضغط على علامة التحميل.

رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الأول الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثاني الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الرابع الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الخامس الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف السادس الابتدائي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الأول الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثاني الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الإعدادي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الأول الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثاني الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.

- رابط التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الثانوي، مـــن هــنـــــــــــــا.