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تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:16 صباحاً -  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (10000) طن بضائع و(600) شاحنة و(70) سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(299) شاحنة و(56) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (7000) طن بضائع و(301) شاحنة و(14) سيارة.
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس  ، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينة  ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة  ALCUDIA EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا،  أورو آيلة  . 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكبا بموانيها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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