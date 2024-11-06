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اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاشات نوفمبر - أخبار كلمتك

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اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاشات نوفمبر - أخبار كلمتك

اتحاد المهن الطبية يعلن موعد صرف معاشات نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم (نقابة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين الصيادلة) عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة نوفمبر عن أشهر ( أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ) 2024، للأعضاء  وورثتهم، من اليوم وغدًا.

 

اتحاد نقابات المهن الطبية 

وأكد علاء أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم بلغ حوالى 121688 عضوًا، فيما بلغ إجمالى قيمة المعاش حوالى 520 مليون جنيه، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد ( مصر – الأهلى – الأسكندرية ) على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

 

وأشار إلى أن إدارة النظم والمعلومات قامت بإرسال أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات للتنويه عن صرف المعاش اليوم، ويقدم اتحاد نقابات المهن الطبية معاشًا لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية: 

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.
2- خطاب من أحد بنوك “مصر - الأهلى- الأسكندرية” بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).
3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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