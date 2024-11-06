موعد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مع اقتراب موعد عقد امتحانات الترم الأول، يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، عن موعد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

موعد تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

من المقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا، قريبًا، لكن من المتوقع فتح باب التسجيل من الشهر المقبل.

طريقة تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتقدر رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بــ 158 جنيها مقسمة على النحو التالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات».، ويتم دفعها من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6، يطبع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.