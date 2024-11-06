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وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المواطنين والمزارعين ومشروعات النفع العام - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المواطنين والمزارعين ومشروعات النفع العام - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المواطنين والمزارعين ومشروعات النفع العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعدد من نواب البرلمان خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة التي تخدم الزراعة.

وزير الزراعة مع نواب البرلمان

وأكد فاروق على أهمية اللقاءات الدورية مع السادة النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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