وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان حل مشكلات المواطنين والمزارعين ومشروعات النفع العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعدد من نواب البرلمان خلال الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة التي تخدم الزراعة.

وأكد فاروق على أهمية اللقاءات الدورية مع السادة النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام.