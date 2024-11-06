السيسي يهنئ ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لدونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس السيسي: أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وأعلن دونالد ترامب، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأكد أن وقف الحروب الدائرة حول العالم من أهم أولوياته في ولايته الثانية وأنه سيعمل على وضع حدا للحروب في العالم.



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