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المجتمعات العمرانية: منصة موحدة لجميع حجوزات الإسكان 1 مارس.. وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

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المجتمعات العمرانية: منصة موحدة لجميع حجوزات الإسكان 1 مارس.. وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

المجتمعات العمرانية: منصة موحدة لجميع حجوزات الإسكان 1 مارس.. وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:13 صباحاً - كشف المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، عن انتهاء الوزارة من إنشاء أول منصة موحدة لتقديم خدمات الإسكان وحجز وحدات الإسكان والأراضي، تبدأ عملها بحلول 1 مارس 2025، يتمكن من خلالها المواطن من التقديم والحجز واستقبال جميع المراسلات، وتحقق الشفافية والعدالة بأعلى تقنية وإمكانيات لمنع السمسرة وغيره من التلاعب، وتستطيع استقبال آلاف الطلبات والبت فيها بأقصى وقت ممكن، ويقوم بالإشراف عليها مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وكشف أحمد سمير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات، اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوي، والمخصص لمناقشة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان ومدى جاهزيتها، عن تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة المصرية للاتصالات علي خط ساخن للتواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم الخاصة بقطاع الإسكان والحجوزات، وأن هذا الرقم هو 19010 سيبدأ التشغيل التجريبي له بداية ديسمبر 2024، وسيتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بحجوزات الإسكان وسيقضي الخط علي جميع شكاوى المواطنين، وجميع هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أقرها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر.

وكشف معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص بوابة إلكترونية خاصة بحجوزات الشركات الأجنبية بالدولار، وإقرار بعض الشروط الصارمة تتضمن مضي سابقة أعمال وشهادة من القنصلية المصرية، وأنه بسب الإجراءات الصارمة في هذا الشأن ومنع التلاعب والسمسرة تقدم عبر هذه 356 طلبا وما تم الموافقة عليه 20 طلبا فقط نتيجة عدم استيفاء الشرط لضمان المستثمر الجاد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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