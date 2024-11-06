المجتمعات العمرانية: منصة موحدة لجميع حجوزات الإسكان 1 مارس.. وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:13 صباحاً - كشف المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، عن انتهاء الوزارة من إنشاء أول منصة موحدة لتقديم خدمات الإسكان وحجز وحدات الإسكان والأراضي، تبدأ عملها بحلول 1 مارس 2025، يتمكن من خلالها المواطن من التقديم والحجز واستقبال جميع المراسلات، وتحقق الشفافية والعدالة بأعلى تقنية وإمكانيات لمنع السمسرة وغيره من التلاعب، وتستطيع استقبال آلاف الطلبات والبت فيها بأقصى وقت ممكن، ويقوم بالإشراف عليها مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وكشف أحمد سمير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات، اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوي، والمخصص لمناقشة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان ومدى جاهزيتها، عن تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة المصرية للاتصالات علي خط ساخن للتواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم الخاصة بقطاع الإسكان والحجوزات، وأن هذا الرقم هو 19010 سيبدأ التشغيل التجريبي له بداية ديسمبر 2024، وسيتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بحجوزات الإسكان وسيقضي الخط علي جميع شكاوى المواطنين، وجميع هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أقرها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر.

وكشف معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص بوابة إلكترونية خاصة بحجوزات الشركات الأجنبية بالدولار، وإقرار بعض الشروط الصارمة تتضمن مضي سابقة أعمال وشهادة من القنصلية المصرية، وأنه بسب الإجراءات الصارمة في هذا الشأن ومنع التلاعب والسمسرة تقدم عبر هذه 356 طلبا وما تم الموافقة عليه 20 طلبا فقط نتيجة عدم استيفاء الشرط لضمان المستثمر الجاد.