نائب وزير الصحة يمهل وحدات الرعاية الأولية بمحافظة كفر الشيخ 45 يوما لتحسين الأداء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية بمحافظة كفرالشيخ زار خلالها عددا من المنشآت الصحية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، ورصد وعلاج أي قصور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته التفقدية بزيارة وحدة طب الأسرة بالحمراء، التابعة لإدارة كفر الشيخ، حيث تفقد غرفة المبادرات الصحية الرئاسية، مؤكدا على ضرورة متابعة المترددين والحالات الإيجابية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، كما تفقد غرفة مبادرة «قلبك أمانة» وغرفة الاستقبال والطوارئ، وغرفة التطعيمات وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى عدد من المواطنين لبيان مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالوحدة.

وأضاف «عبد الغفار» أن نائب الوزير تفقد عيادتي العلاج الطبيعي والأسنان، ووجه بضرورة العمل على زيادة معدلات تردد المواطنين من خلال التوعية والتعريف بالخدمات الطبية المقدمة بالعيادتين، كما تفقد صيدلية الوحدة وأكد ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية، وخلال تفقده للمعمل قرر تدريب ورفع كفاءة الطاقم الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المقصرين في أداء مهام مهامهم إلى التحقيق.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مركز طب أسرة الطايفة، حيث تفقد عيادة طب الأسرة، والصيدلية، وغرفة المبادرات الرئاسية، والمعمل، وغرفة الملفات، وعيادة الأسنان

ووجه بتوفير نواقص الأدوية في الصيدلية، وتوفير الأجهزة اللازمة للمعمل، وضرورة العمل على زيادة عدد الترددات في عيادة الأسنان، ومتابعة الحالات الإيجابية في المبادرات الرئاسية، واطمئن على نسبة تغطية التطعيمات ومتابعة المتخلفين، وأشاد بالتزام الفريق الطبي في استيفاء ملفات طب الأسرة لكل مريض.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير توجه بعد ذلك إلى ديوان عام المحافظة، والتقى بالدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، حيث تم مناقشة الإنجازات والتحديات الصحية التي تواجهها المحافظة، مؤكدا التنسيق الكامل والمتابعة المستمرة.

واستكمل نائب الوزير زيارته بعقد اجتماع موسع بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم، ومديري الإدارات والمستشفيات وقيادات المديرية.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير استمع خلال اللقاء إلى الإنجازات والتحديات التي تواجهها المنشآت الصحية، وناقش الحلول المقترحة، وأوصى بصرف مكافآت مالية للمتميزين في أداء مهام عملهم، وبمعاقبة المقصرين، حيث وجه بصرف مكافأة شهر لمدير الأمراض المتوطنة وفريقه، وفريق صحة البيئة، وصرف مكافأة أسبوعين لمسئولي التطعيمات نظرا لأدائهم المتميز، ومجازاة مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير رعاية الأمومة والطفولة ومدير السن المدرسي بخصم شهر، وإعطاء مهلة 45 يوم لتحسين الأداء في وحدات الرعاية الأولية، وإعادة التقييم من فريق الوزارة والتحقيق مع المسئولين بإدارة كفر الشيخ نظراً لتقصيرهم في أداء العمل.

واختتم نائب الوزير زيارته بالتأكيد على ضرورة تنفيذ التوصيات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، والمتابعة الدورية والمستمرة لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم، وتذليل التحديات التي تواجههم، لضمان تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية وتوفير الأدوية والمستلزمات.