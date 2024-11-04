«الزراعة».. تنفذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - واصلت وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، المرور لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات فورا حدوثها ومواجهتها بكل حزم مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.

وفي هذا السياق أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه بالتعاون مع أجهزة محافظة القليوبية تم اليوم تنفيذ حملات إزالة على التعديات في بعض قرى مركز طوخ قليوبية.

وأضاف «راشد» أن الوزير علاء فاروق يتابع على مدار الساعة ليلا ونهارا وخلال الإجازات مع قيادات الوزارة جهود منع التعديات والإزالة الفورية، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على تكثيف جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسي للغذاء.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها المصدر الرئيسي للأمن الغذائي، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.