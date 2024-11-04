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«جبران» يبحث مع سفير بلغاريا توفير فرص عمل للشباب المصري في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

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«جبران» يبحث مع سفير بلغاريا توفير فرص عمل للشباب المصري في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

«جبران» يبحث مع سفير بلغاريا توفير فرص عمل للشباب المصري في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:03 مساءً - بحث وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، مع سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف، سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة، حيث جرى الاتفاق على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية - على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة، حيث أوضح الوزير جبران، منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة، وعلى جاهزيتها لإعداد شباب ماهر، ومُدرب طبقًا للاحتياجات المطلوبة.

وخلال اللقاء، وجه وزير العمل بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما يخص مجالات سوق العمل واستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك اعداد "اتفاقية تعاون" بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية.

واستعرض وزير العمل - أمام السفير البلغاري - جهود الوزارة فيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

فيما تطرق السفير البلغاري إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي المجالات كافة، وإلى الدور الذي تلعبه "اللجان المشتركة" في التعاون الاقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.

محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية

محمد جبران يترأس اجتماع «الحوار الاجتماعي» لمناقشة مشروع قانون العمل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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