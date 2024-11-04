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أمين عام «البحوث الإسلامية» يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي - أخبار كلمتك

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أمين عام «البحوث الإسلامية» يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي - أخبار كلمتك

أمين عام «البحوث الإسلامية» يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:30 مساءً - التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، بمقر جامعة الأزهر بأسيوط.

وتأتي الزيارة على هامش افتتاح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للأسبوع الثاني للدعوة الإسلاميَّة بجامعة أسيوط بعنوان: «العقيدة وبناء الإنسان»، والذي يحاضر فيه عدد من علماء الأزهر الشريف.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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