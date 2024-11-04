المنتدى الحضري العالمي.. وزير الإسكان يعرض على نظيره الأذربيجاني التجربة العمرانية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني مع رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان انار قولييف، والوفد المرافق له، خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضرى العالمى، التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع جمهورية أذربيجان، وذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين.

وأوضح الوزير، أن التجربة العمرانية المصرية غنية ومتنوعة، فهى تشمل إنشاء وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع مدن ذكية مستدامة، بجانب الطفرة الكبيرة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن لها تواجدا قوياً في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، وهى مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم.

من جانبه، عبر انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، عن سعادته بزيارة مصر، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وأذربيجان حكومة وشعباً، مبديا إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، ومتطلعا لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجالات التنمية العمرانية.

كما استعرض انار قولييف، التجربة العمرانية فى دولة أذربيجان، والتى تتشابه فى مخرجاتها مع التجربة العمرانية المصرية، وينطلقان من فلسفة متشابهة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة الخبرات العمرانية بين الجانبين، ومهنئا الدولة المصرية بالفوز باستفاضة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، ونجاحها فى التنظيم والإعداد الجيد لفعاليات المنتدى.