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«الزراعة» تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز.. وجمع أكثر من 1.6 مليون طن قش - أخبار كلمتك

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«الزراعة» تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز.. وجمع أكثر من 1.6 مليون طن قش - أخبار كلمتك

«الزراعة» تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز.. وجمع أكثر من 1.6 مليون طن قش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، وحتى 3 نوفمبر الجاري.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تم الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في المحافظات الستة المنزرعة بها المحصول: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش.

وأشار عزوز إلى أنه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و 647 ألف و719 طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألف و135 طن، وما تم تشوينه 602 ألف و859 طن، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية تصدرت المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، او الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله الى اسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة الى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الأرز، والتي تؤدي إلى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2448 ندوة إرشادية بالمحافظات الستة.

وقال: إنه تم إنتاج 30 ألف و 780 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

وأكد استمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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