انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار.. تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - تستمر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الثالث على التوالي، بسبب انقلاب حالة الطقس في الأيام الحالية، ونوهت على المواطنين بضرورة اتباع النصائح ومتابعة آخر التحديثات الصادرة من الهيئة.

الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، الأحد 3 نوفمبر، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسقوط أمطار تتختلف شدتها باختلاف المحافظات.

درجة الحرارة اليوم

كما أضافت الأرصاد الجوي، إن البلاد تشهد حالة طقس متقلب بداية يوم الجمعة الماضية، وتستمر طوال الأسبوع الحالي، ذلوك بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، يعملان على سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتتراوح درجة الحرارة على القاهرة الكبرى في الأيام الحالية بين 24 لـ 26 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى على بعض المحافظات بين 20 لـ 16 درجة.

طقس اليوم

وبذلك يسود اليوم طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الهيئة في بيان لها عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، لافتة إلى إن المحافظات الساحلية هي الأكثر تأثيرًا بالأمطار، وتقل كمية الأمطار كلما اتجهنا إلى المحافظات الدخلية.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى نابعته تابعت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- درجة الحرارة في القاهرة العظمى 26، الصغرى 19.

- درجة الحرارة في العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 26، الصغرى 16.

- درجة الحرارة في بنها العظمى 26، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في دمنهور العظمى 25، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في وادي النطرون العظمى 26، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في كفر الشيخ العظمى 25، الصغرى 19.

- درجة الحرارة في المنصورة العظمى 26، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في الزقازيق العظمى 26، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في شبين الكوم العظمى 25، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في طنطا العظمى 25، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في دمياط العظمى 25، الصغرى 19.

درجة الحرارة اليوم

- درجة الحرارة في بورسعيد العظمى 25، الصغرى 19.

- درجة الحرارة في الإسماعلية العظمى 27، الصغرى 15.

- درجة الحرارة في السويس العظمى 26، الصغرى 16.

- درجة الحرارة في العريش العظمى 26، الصغرى 15.

- درجة الحرارة في رفح العظمى 25، الصغرى 14.

- درجة الحرارة في رأس سدر العظمى 26، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في نِخِل العظمى 24، الصغرى 9.

- درجة الحرارة في كاترين العظمى 19، الصغرى 7.

- درجة الحرارة في الطور العظمى 26، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في طابا العظمى 24، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 21.

- درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 25، الصغرى 19.

- درجة الحرارة في العلمين العظمى 24، الصغرى 18.

- درجة الحرارة في مطروح العظمى 24، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في السلوم العظمى 23، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في سيوة العظمى 24، الصغرى 14.

- درجة الحرارة في رأس غارب العظمى 30، الصغرى 21.

- درجة الحرارة في الغردقة العظمى 30، الصغرى 20.

- درجة الحرارة في سفاجا العظمى 29، الصغرى 20.

- درجة الحرارة في مرسى علم العظمى 31، الصغرى 22.

- درجة الحرارة في شلاتين العظمى 29، الصغرى 22.

- درجة الحرارة في حلايب العظمى 27، الصغرى 23.

درجة الحرارة اليوم في محافظات مصر

- درجة الحرارة في أبو رماد العظمى 28، الصغرى 20.

- درجة الحرارة في رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 23.

- درجة الحرارة في الفيوم العظمى 26، الصغرى 14.

- درجة الحرارة في بني سويف العظمى 27، الصغرى 13.

- درجة الحرارة في المنيا العظمى 27، الصغرى 14.

- درجة الحرارة اليوم في أسيوط العظمى 26، الصغرى 13.

- درجة الحرارة في سوهاج العظمى 27، الصغرى 15.

- درجة الحرارة في قنا العظمى 29، الصغرى 16.

- درجة الحرارة في الأقصر العظمى 29، الصغرى 16.

- درجة الحرارة في أسوان العظمى 29، الصغرى 17.

- درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 28، الصغرى 12.

- درجة الحرارة في أبوسمبل العظمى 29، الصغرى 16.