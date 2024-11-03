تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس دفاع النواب: قانون هيئة الشرطة سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس دفاع النواب: قانون هيئة الشرطة سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية - أخبار كلمتك

رئيس دفاع النواب: قانون هيئة الشرطة سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - توجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر لجهاز الشرطة لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار العوضي، إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وأكد رئيس لجنة دفاع النواب، حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى، فضلًا عن أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق