في 15 مدينة جديدة.. طريقة حجز وحدات الإسكان التسليم الفورى 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - ارتفعت معدلات البحث عبر محرك «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية حجز وحدات الإسكان التسليم الفورى 2024، بعد إعلان وزارة الإسكان عن وحدات سكنية جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين، ويعد الطرح هو الأكبر من نوعه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والذي يتضمن 6575 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة جديدة، في إطار مشروعات «جنة، سكن مصر، ودار مصر».

حجز شقق الإسكان الفاخرة عن طريق مسكن

وتتيح وزارة الإسكان، التقديم للمواطنين إلكترونيًا عبر موقع «مسكن» وتسجيل البيانات اللازمة ثم سداد جدية الحجز عن طريق بنك التعمير والإسكان عبر التحويل البنكي أو الدفع الإلكتروني، حيث تتوافر الوحدات فى مشروع «جنة وسكن مصر و ودار مصر»، وتم فتح باب الحجز من يوم 27 أكتوبر.

رابط حجز الوحدات السكنية 2024

كما يمكن للراغبين في التقديم بـ شقق الاجتماعى 2024 في الوحدات السكنية بالطرح الجديد الذي يضم 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، التسجيل من خلال الدخول على موقع الحجز والاطلاع على كل التفاصيل من هنــــــا.

موعد طرح 70 ألف وحدة سكنية

من ناحية أخرى، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تتضمن 10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل و60 ألف وحدة لمحدودي الدخل.

الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة

- إتاحة وحدات سكنية في القاهرة الجديدة.

- توفير الوحدات السكنية في العلمين الجديدة.

- الوحدات السكنية في المنصورة الجديدة.

- 6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر، من الوحدات المتاحة في الطرح الجديد.

- وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى في بدر.

- وحدات سكنية في العبور.

- الشروق.

- العاشر من رمضان.

- السادات.

- المنيا الجديدة.

- غرب قنا الجديدة.

- ناصر «غرب أسيوط».

- دمياط الجديدة.

حجز وحدات الإسكان 2024 في الطرح الجديد

وبدأ الحجز في الطرح الجديد بـ شقق الإسكان الاجتماعي، يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، حيث تتاح شروط الطرح بـ الوحدات السكينة وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط، على «موقع مسكن محور الوحدات، ويستمر التقديم في شقق الإسكان حتى 26 /12 /2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.