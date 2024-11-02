جهات دولية تشارك في الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 11:07 صباحاً - أعلنت عدة جهات عالمية مهتمة بالشأن الحضري والتنمية المستدامة مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في بعد غد الاثنين وعلى مدى خمسة أيام، مؤكدين على أهمية المنتدى كحدث عالمي يجمع عدد كبير من الخبراء تحت شعار كل شىء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

ولفتوا إلى أن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر سيركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية المطلوبة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس، بما في ذلك الإسكان غير الميسور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير المناخ، ونقص الخدمات الأساسية، والصراعات المستمرة.

وفي هذا الإطار.. أعلن المعهد الوطني للشؤون الحضرية في الهند (NIUA - National Institute of Urban Affairs)، الرائد في الهند لأبحاث السياسات الحضرية والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة مشاركته في المنتدى.. موجهًا الدعوة - عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - للمشاركين بالمنتدى للانضمام إلى جلسة نقاش ستعقد في اليوم الرابع للمنتدى والتي تهدف إلى استكشاف الجوانب الفريدة لنماذج التمويل المختلط لبناء مدن مستدامة والحاجة إلى تعزيز قدرات الدول، مع التركيز على الاقتصاد الدائري.

ويشارك في فعاليات المنتدى تحالف المدن (Cities Alliance) وهو شراكة عالمية تجمع بين الحكومات الوطنية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين أوضاع المدن، خصوصًا في الدول النامية.

وأوضح التحالف - عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي - أنه سيشارك في تنظيم جلسة التواصل توطين تنفيذ خطة العمل العالمية لتسريع تحويل الأحياء الفقيرة والمستوطنات البشرية غير الرسمية بحلول عام 2030، وذلك في إطار المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، بالتعاون مع وزارة المستوطنات البشرية في جنوب إفريقيا، ومنظمة الموئل للإنسانية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأشار التحالف إلى أن الجلسة تهدف إلى جمع أعضاء فريق العمل الدولي وأصحاب المصلحة الإضافيين لتحديد المعالم الرئيسية لتوطين تنفيذ خطة العمل العالمية في البلدان التي دعمت القرار.2.2 "تسريع تحويل المستوطنات غير الرسمية والأحياء الفقيرة بحلول عام 2030".

ومن جانبه.. أعلن معهد فوبرتال الألماني (Wuppertal Institute) (مركز أبحاث يُعنى بتطوير حلول مستدامة للبيئة والاقتصاد والمجتمع) مشاركته في المنتدى، حيث دعا المعهد - عبر حسابه على منصة إكس - المشاركين بالمنتدى إلى الجلسة الحوارية الخاصة بالمعهد والتي ستعقد في اليوم الثاني للمنتدى، لمناقشة الرؤى حول إدارة النفايات من لبنان وألمانيا.