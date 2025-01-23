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مشاهير العرب - تكريم نورهان بمهرجان «حكاوي الدولي لفنون الطفل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريم نورهان بمهرجان «حكاوي الدولي لفنون الطفل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريم نورهان بمهرجان «حكاوي الدولي لفنون الطفل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:46 مساءً - يكرم مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل الفنانة نورهان، على هامش فعاليات دورته الـ 14، وذلك تقديرا لمشوارها الفني.

ومن المقرر انطلاق فعاليات المهرجان على المسرح الفلكي بالقاهرة خلال الفترة من 30 يناير حتى 7 فبراير، وسط حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل تكريم عددا من الفنانين الصغار أبرزهم مني زاهر، ومنذر مهران، ولاڤينا نادر، وآدم وهدان، إلى جانب ضيفتي الشرف المهرجان وهما الفنانة نورهان والفنانة هلا رشدي.

تفاصيل الدورة الـ14 من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل

وتتضمن برامج مهرجان «حكاوي الدولي لفنون الطفل» في دورته الحالية إلى محافظتي الإسكندرية وأسوان، 6 عروض بجانب الورش والندوات، من أبرزهم:عرضين من مصر وهما «زكي» و«صندوق حكايات جحا»، من إنتاج مركز أفكا للفنون، مُنظّم المهرجان، عرضان من المملكة المتحدة، وهما «نُسُج الصِغَر» و«راديو الخبراء الصغار»، وعرض من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو «ثلاثية رقص معاصر» لفرقة چودي سبرلينج تايم لابس دانس، وعرض من فرنسا وهو «بالتجربة والخطأ».

ويشار أن هذه العروض تتيح للأطفال التعرف على العديد من الفنون المسرحية المختلفة من رقص وحكي ومسرح السيرك، وجاءت هذه النسخة من المهرجان «حكاوي الدولي لفنون الطفل» تحت رعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الثقافي البريطاني، والمعهد الفرنسي، يَعِد المهرجان بنسخة لا تقل في جديتها ومرحها عن النسخ الماضية.

آخر أعمال نورهان شعيب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان شعيب، هو مشاركتها في مسلسل «يوتيرن» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وحقق نجاح جماهيريا وفنيا كبيرا.

وضم مسلسل «يوتيرن» العديد من نجوم الفن أبرزهم: «ريهام حجاج، عبير صبري، توفيق عبد الحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، عبير منير الدين، وآخرين من الفنانين.

ودارت أحداث مسلسل «يوتيرن»، حول يارا، التي تتخلى عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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