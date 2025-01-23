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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر التشويقي لـ «فهد البطل» (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر التشويقي لـ «فهد البطل» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر التشويقي لـ «فهد البطل» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:46 مساءً - مسلسلات رمضان 2025 .. كشفت watch it، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لـمسلسل «فهد البطل» من بطولة أحمد العوضي، والذي من المقرر انطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت watch it، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسلسل «فهد البطل»، وعلقت عليها قائلة: «استعدوا لأقوى دراما في رمضان مع النجم أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل وانتظروا مفاجآت أكبر من توقعاتكم».

تفاصيل مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في 30 حلقة بإحدى قرى الصعيد حيث يعيش فهد، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة ويذهب للقاهرة باحثا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل،

وتم الانتهاء من تصوير حوالي 60% من مشاهد المسلسل حتى الآن، من المقرر أن ينتهي التصوير تمامًا بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل فهد البطل

يضم مسلسل فهد البطل، عددا من نجوم الفن في بطولته ومن أبرزهم: أحمد العوضي، كارولين عزمي بدور شقيقة البطل، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، لوسي، عصام السقا، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، يارا السكري، وآخرون، المسلسل من تأليف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، ويُنتجه شركة سينرجي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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