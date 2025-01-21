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مشاهير العرب - الليلة.. إعادة افتتاح متحف الفن الحديث وإطلاق معرض بيكار - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. إعادة افتتاح متحف الفن الحديث وإطلاق معرض بيكار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. إعادة افتتاح متحف الفن الحديث وإطلاق معرض بيكار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - بالتزامن مع احتفاء وزارة الثقافة بمرور 112 عام على ميلاد الفنان حسين بيكار، أعدت الوزارة تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، احتفالية كبرى يشارك بها كل من قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير.

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش أنه وبهذه المناسبة تقرر إعادة افتتاح متحف الفن المصري الحديث بالكامل أمام الجمهور بعد الانتهاء من عملية تطويره، كما ينظم القطاع معرضاً فنياً هاماً تحت عنوان «خبيئة بيكار» يضم مجموعة من سكتشات ورسوم نادرة للفنان حسين بيكار من مقتنيات المتحف يفتتح في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير بقاعة أبعاد، والذي سيُعد المعرض كذلك إعادة إحياء لنشاط ودور هذه القاعة مرة أخرى داخل متحف الفن المصري الحديث.

معرض بيكار

وضمن برنامج الاحتفاء بالفنان حسين بيكار، سيعقب افتتاح المعرض أمسية بدار الأوبرا بعنوان «أبو سمبل.. حالة مُلهمة» يقدمها المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة رئيس قطاع التنمية الثقافية، يستعرض فيها تفاصيل ملحمة التلاحم الإنساني لإنقاذ معبد أبو سمبل، يلي ذلك عرض الفيلم النادر «ثامن العجائب».

والفيلم يُعد واحدًاً من أهم الوثائق الفنية عن معبدي أبو سمبل، وهو فكرة الدكتور ثروت عكاشة، رسومات حسين بيكار، وسيناريو وإخراج جون فيني، وموسيقى ماريو ناشيمبيني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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