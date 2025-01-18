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مشاهير العرب - ماذا قالت عن والدها؟.. أبرز تصريحات أنغام في برنامج «كلمة أخيرة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ماذا قالت عن والدها؟.. أبرز تصريحات أنغام في برنامج «كلمة أخيرة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماذا قالت عن والدها؟.. أبرز تصريحات أنغام في برنامج «كلمة أخيرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - تصدر اسم الفنانة أنغام، التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، و محرك البحث جوجل الساعات الماضية، بعدما تحدثت عن علاقتها بوالدها، خلال برومو حلقة برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المقرر إذاعتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير الجاري.

تصريحات أنغام في برنامج كلمة أخيرة

أظهر الإعلان الترويجي لحوار أنغام المرتقب مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه حوارا مختلفا، وتحدثت فيه عن عدد من الأمور الشخصية، ولحظات لن تنساها في حياتها، وأوقات ضعفها.

أنغام ضيفة لميس الحديدي

علاقة أنغام بوالدها

أوضحت الفنانة أنغام بتأثر شديد عن طبيعة علاقتها بوالدها، و قالت: «علاقتي بأبويا كانت عايزة دراسة من أطباء نفسيين، مكنتش عارفة أغنّي وعديت بفترة اكتئاب حاد».

أنغام

أنغام وشيرين عبد الوهاب

ومن حين لآخر يُفتح النقاش بين جمهور أنغام، وجمهور شيرين عبد الوهاب بشأن من فيهن تستحق لقب صوت مصر، وأوضح برومو البرنامج أن أنغام ستتحدث لأول مرة عن علاقتها بشيرين عبد الوهاب.

أنغام وشرين عبد الوهاب

من هم أزواج أنغام

تزوجت أنغام أكثر من مرة، فكان زواجها الأول من مجدي عارف ثم تزوجت فهد محمد الشلبي، واخيرا تزوجت الملحن محمد إبراهيم، ولدى أنغام ابنين وهما عمر وعبد الرحمن ودائما يظهرا معها في المناسبات المختلفة وحفلاتها.

أنغام تطلق فيديو كليب أغنية تيجي نسيب

أحدث أعمال أنغام

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة أنغام هو ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «تيجي نسيب»، والذي ضم 12 أغنية، من بينهم: «خليك معاها»، و«تيجي نسيب»، و«إيه الأخبار»، و«بتعمل حاجات»، و«هو أنت مين»، و«وبقالك قلب»، و«اسكت»، و«هقولك إيه»، و«القلوب أسرار»، و«كان برئ»، و«موافقة»، و«مكنش وقته».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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