مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها.. محطات فنية في حياة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، أيقونة السينما المصرية وسيدة الشاشة العربية، التي تركت بصمة خالدة في عالم الفن.

بدأت فاتن حمامة، مسيرتها الفنية في سن صغيرة، واستطاعت أن تصبح واحدة من أهم نجمات السينما في الوطن العربي، وبدأت مسيرتها بفيلم «يوم سعيد» عام 1940، حيث لفتت الأنظار إلى موهبتها الفريدة، ومن ثم توالت أعمالها التي تنوعت بين الكلاسيكيات الاجتماعية والرومانسية والدرامية.

ومن أبرز أفلامها: «دعاء الكروان»، «نهر الحب»، و«إمبراطورية ميم»، التي نالت من خلالها إشادة النقاد والجمهور على حد سواء.

عرفت فاتن حمامة بالقدرة على تجسيد الشخصيات النسائية القوية والمُلهمة، حيث ساهمت أعمالها في مناقشة قضايا مجتمعية هامة مثل «حقوق المرأة ودورها في المجتمع».

وقدمت أعمالًا خالدة مع أبرز مخرجي وكتاب السينما المصرية، ما جعلها رمزًا فنيًا لا يُنسى.

إلى جانب مسيرتها السينمائية، حصلت فاتن حمامة على العديد من الجوائز والتكريمات محليًا ودوليًا، تقديرًا لعطائها الفني الكبير.

ومن الجدير بالذكر.. في ذكرى رحيلها، يظل إرثها الفني مصدر إلهام للأجيال الجديدة، وشاهدًا على قوة وتأثير السينما المصرية في العالم العربي.

ثلاث محطات بارزة في حياتها الشخصية

تميزت حياة فاتن حمامة الشخصية بمحطات مختلفة شكلت جزءًا مهمًا من مسيرتها حيث تزوجت الفنانة ثلات مرات

عز الدين ذو الفقار

كان أول زواج لفاتن حمامة من المخرج عز الدين ذو الفقار، الذي التقت به أثناء تصوير فيلم «أبو زيد الهلالي».

-جمعهما الحب سريعًا، استمرت علاقتهما لمدة 6 سنوات

-شكل الثنائي فريقًا ناجحًا في السينما المصرية، وقدما عدة أفلام بارزة مثل «موعد مع الحياة»، الذي أطلق عليها لقب «سيدة الشاشة العربية».

-أنجبا ابنتهما الوحيدة نادية، لكن زواجهما انتهى بالطلاق.

عمر الشريف

-يعتبر زواجها من الفنان العالمي عمر الشريف أشهر زيجاتها، حيث بدأت قصتهما أثناء تصوير فيلم «صراع في الوادي».

-اعتنق عمر الشريف الإسلام ليتزوجها.

-شكّلا معًا ثنائيًا فنيًا رائعًا، وشاركا في أفلام مميزة مثل «نهر الحب»و«سيدة القصر».

-أنجبا ابنهما طارق، لكن حياتهما الزوجية انتهت بالانفصال بسبب انشغالاتهما المهنية المتزايدة.

الدكتور محمد عبد الوهاب

-تزوجت فاتن حمامة للمرة الثالثة من الدكتور محمد عبد الوهاب، وهو طبيب شهير.

-عاشا حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء، واستمر زواجهما لأكثر من 40 عامًا حتى وفاتها في عام 2015، حيث وصفته في العديد من اللقاءات بأنه حبها الحقيقي وشريك حياتها المثالي.