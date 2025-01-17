مشاهير العرب - «السند مات».. انهيار مراد فكري صادق في جنازة والده (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - شهدت جنازة الفنان فكري صادق، حالة انهيار لنجله النجم مراد فكري حزنا على رحيل والده خلال تشييعه من مسجد السيدة نفسية بحى مصر القديمة إلى مقابر العائلة، حيث بم يستطع أن يتمالك دموعه وحزنه خلال توديعه.

جنازة الفنان فكري صادق

بحالة من الحزن والألم شُيعت جنازة الفنان فكري صادق، إلى مثواه الأخير بمنطقة مصر القديمة، اليوم الجمعة، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 79 عاما، تاركا إرثا فنيا من الأعمال السينمائية والدرامية.

موعد ومكان عزاء الفنان فكري صادق

ومن المفترض، أن تستقبل أسرة الفنان الراحل فكري صادق، عزائه الأحد 19 يناير في مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا صباح الجمعة عن عمر يناهز الـ 79 عاما، بعد مسير فنية غنية بالأعمال السينمائبة والدرامية.

وفاة فكري صادق

وكانت ابنة الراحل فكري صادق، أعلنت خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج فكري صادق».

الأيام الأخيرة في حياة فكري صادق

وفي وقت سابق، كشف فكري صادق عن سر ابتعاده عن المشاركة في الأعمال الفنية في أيامه الأخيرة، مشيرا إلى أنه تعرض لوعكة صحية، قائلا: «غيابي بسبب أزمة صحية أمر بها وأجلس حاليًا في الإسكندرية للعلاج، حيث أعاني من مشاكل في البطن، وأطلب من جمهوري الدعاء لي».