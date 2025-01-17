مشاهير العرب - هاني شاكر يستعد لإحياء حفلا غنائيا في لبنان 15 فبراير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 05:06 مساءً - يستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات عيد الحب في لبنان خلال الفترة المقبلة، والتي من المفترض أن يشعل الحفل خلالها بباقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشف هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفله في لبنان، قائلا: «أمير الغناء العربي هاني شاكر يغني " الحب" مساء السبت 15 فبراير، أوتيل الحبتور جراند بيروت- لبنان».

آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الأيام الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «يا ويل حالي» لـ هاني شاكر، من كلمات راميا بدور و ألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والتوزيع الرقمي بجميع أنحاء العالم VASBOX وإخراج مازن نيازي.

وتضمنت كلمات أغنية «يا ويل حالي» لـ هاني شاكر الأتي: «يا ويلي يا وحالي شو صاير في، أنا ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي، يا ويلي يا ويلي، والحالي شو صاير فيه، أنا قدام الشكل الحلو بسكت، ما بعرف غازل، سبحان الله اللي كلمه شو بحكي، ده أحكي أنا قربان من تمي الحكي، نظره عيني ملبكي من قلبك، لما تضحي قلبي بينم لي هنا، ع بالي ع بالي تبقى العمر غالي، يا ويلي، والحالي شو صاير في أنا عمر غالي وحالي شو صاير».