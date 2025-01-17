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مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي.. موعد عرض الحلقة الأخيرة والمنصة الناقلة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي.. موعد عرض الحلقة الأخيرة والمنصة الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي.. موعد عرض الحلقة الأخيرة والمنصة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:36 مساءً - موضوع عائلي.. ارتفعت معدلات البحث عن مسلسل موضوع عائلي نظرا لأحداثه الشيقة التي استحوذت على إعجاب الجماهير ونالت رضاهم، ومع اقتراب انتهاء المسلسل، تساءل الكثيرون عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ينتمي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 10 حلقات فقط، وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

موضوع عائلي الجزء الثالث
موضوع عائلي الجزء الثالث

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء.

موضوع عائلي الجزء الثالث
موضوع عائلي الجزء الثالث

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث
مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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