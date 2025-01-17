مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي.. موعد عرض الحلقة الأخيرة والمنصة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:36 مساءً - موضوع عائلي.. ارتفعت معدلات البحث عن مسلسل موضوع عائلي نظرا لأحداثه الشيقة التي استحوذت على إعجاب الجماهير ونالت رضاهم، ومع اقتراب انتهاء المسلسل، تساءل الكثيرون عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ينتمي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث لفئة المسلسلات القصيرة التي تتكون من 10 حلقات فقط، وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي 3

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.