مشاهير العرب - إيه الهيافة دي».. أول تعليق من الفنانة منة فضالي على خبر بتر ساقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:16 مساءً - منة فضالي.. انتشرت أنباء عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد يتعرض الفنانة منة فضالي لبتر في الساق بعد تعرضها لإصابة خطيرة، ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين جمهورها، الذين تساءلوا عن حقيقة الأخبار المنتشرة.

حقيقة بتر ساق منة فضالي

من جانبها خرجت الفنانة منة فضالي، لتطمئن جمهورها، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة والتي كانت بعنوان بتر ساق منة فضالي، مجرد إشاعات مغلوطة نشرها البعض من أجل تحقيق مشاهدات عالية، معربة عن حزنها الشديد من تلك الأخبار التي تضر بحالتها النفسية.

ونشرت منة فضالي، منشورا عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قالت فيه: «يعني لما أصحى على خبر زي ده المفروض أعمل إيه، صفحة غريبة مغمورة، خبر غريب برضو، إيه الهيافة والهبل ده؟، عشان حد يعبركم وتعملوا مشاهدات تكتبوا خبر زي ده، منكم لله».

تعليق الفنانين على بتر ساق منة فضالي

حرص عدد كبير من الفنانين على دعم منة فضالي، حيث علقت الفنانة رانيا يوسف، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل، بعيد الشر عليك يا حبيبتي». فيما كتب الفنان حسن الرداد: «ربنا يبعد عنك كل شر ويديك الصحة».

من جهة أخرى، طالب عدد من المتابعين، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات التي تنشر الأخبار الكاذبة، معتبرين أن هذا النوع من الأخبار يضر بسمعة الفنانين، ويؤثر في حياتهم الشخصية والمهنية.

آخر أعمال منة فضالي

يشار إلى أن آخر أعمال منة فضالي، كان مشاركتها في موسم رمضان 2024، من خلال عملين مختلفين، وهما مسلسل «محارب»، بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل «كوبرا» بطولة الفنان محمد إمام، وحقق العملين نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني.