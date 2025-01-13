مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 03:46 مساءً - طروب.. تصدرت الفنانة طروب، نجمة الستينيات، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد الترويج لحلقتها مع منى الشاذلي، في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة «ON».

الفنانة طروب مع منى الشاذلي

وتحل الفنانة طروب ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل، والتي تعد من أبرز نجوم الستينيات، وذلك في ظهور نادر لها على الشاشة.

وخلال اللقاء تتحدث طروب على أعمالها السينمائية وأغانيها التي وصلت إلى ما يقرب 100 أغنية في فترة الستينيات، ولا تزال محفورة في الأذهان.

وتكشف لأول مرة تفاصيل رفضها الزواج من الموسيقار فريد الأطرش، وسر غضبه من رفضها، والقطيعة التي استمرت بينهما لسنوات قبل أن تحدث مصالحة بينهما ويلحن لها من جديد بعض أغانيها.

الفنانة طروب.. نجمة الستينات

يذكر أن الفنانة طروب كانت من ألمع الأسماء في فترة الستينيات، وتعاملت خلال مشوارها مع ألمع الأسماء في مجال السينما والموسيقى.

وطروب هي مغنية لبنانية من أصل شركسي ولدت في 1 يونيو 1937، وتحمل الجنسية الأردنية، واسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس.

وانطلقت مسيرتها الفنية وهي طفلة في الأربعينيات من خلال إذاعة الشام وبرنامج «ألوان» وبعد هذه التجربة الأولى غيّرت اسمها من أمل إلى طروب.

من هي الفنانة طروب؟

وعرفت طروب بعد زوجها من الفنان محمد جمال، حيث شكلا ثنائيا أطلق عليه «جمال الطروب»، لتقرر الانفصال عنه، بعد 7 سنوات من الزواج.

وتعرفت بعدها على الفنان فريد الأطرش ورفضت الزواج منه بسبب غيرته الزائدة، وشاركت طروب في أفلام تركية وغنت باللغة التركية التي تجيدها، وارتدت الحجاب واعتزلت الفن عام 1994.

أغاني طروب

ومن أبرز أغاني الفنانة طروب: «يا ست يا ختياره، يا صبابين الشاي، وحوي يا وحوي، قضايمي يا قضايمي، يا قشر البندق، يا مال الشام، يللي كلامك حلو يا بويا» وغيرها.

وأبرز أفلامها هي: «العقل والمال» مع الفنان إسماعيل ياسين، فيلم «هـ3 مع الفنانة سعاد حسني والفنان رشدي أباظة، و«عصابة النساء» مع الفنانة صباح.