زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:45 مساءً -  Supergirl، بدأ رسميا اليوم، تصوير أحداث فيلم  Supergirl: Woman of Tomorrow،  بطولة الممثلة الشابة ميلي آلكوك.

وحددت شركة DC، المملكة المتحدة البريطانية، لتكون أولى محطات تصوير فيلم Supergirl.

كما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

Image

جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

 وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced

رسميًّا.. اختيار ميلي آلكوك لشخصية Supergirl في عالم DCU

أعلنت استديوهات دي سي، للأبطال الخارفيين، عن اختيار الممثلة الشابة ميلي آلكوك، لتجسد شخصية  Supergirl - سوبرجيرل، في عالم DCU الجديد.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

رحل أمام الكاميرا، محطات فى حياة الفنان الراحل حسين رياض - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق