صالة كاملة للكتب المخفضة، جديد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:40 مساءً - استحدث معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 هذا العام «صالة رقم 6 الخاصة بالكتب المخفضة، لتضاف لصالات عرض معرض القاهرة الدولي للكتاب.

جديد معرض الكتاب 2025

كما يقدم المعرض خمسة مؤتمرات في ثوب أيام ثقافية، وهي «ترجمة العلوم الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي، ومصطفى ناصف واسئلة الثقافة العربية، وسليمان العطار، رؤية مستقبلية للفلسفة في مصر الهوية والانتماء، والملكية الفكرية وتتعاون فيه الهيئة ولأول مرة الاتحاد الدولي للناشرين، والاتحاد الإنجليزي، واتحاد الناشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الناشرين العرب).

كما يقدم المعرض هذا العام محاور جديدة من بينها «ثقافتنا في..، ومحور «الدبلوماسية الثقافية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية»، و«قراءة المستقبل»، و«تأثيرات مصرية»، وغيرها، ولأول مرة يختار معرض القاهرة الدولي للكتاب دولتي ضيف شرف المعرض لعامين متتاليين عام 2026 و2027، ويتعاون المعرض هذا العام في برنامجه الثقافي من تنسيقية شباب الأحزاب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وغيرها من المؤسسات الوطنية، وتقام فعالياتها في قاعة المؤسسات التي تم استحداثها بالمعرض، كذلك تم استحداث قاعة العرض التي يتم مناقشة فيها محاور أربعة: المحور الأول «الترجمة إلى العربية» ويناقش إصدارات سلسلة «الألف كتاب الثاني»، تشارك إصدارات المركز القومي للترجمة.

والمحور الثاني «المصريات» ويتناول مناقشة إصدارات سلسلة «المصريات»، وإصدارات سلسلة «تاريخ المصر يين»، وإصدارات سلسلة «عقول»، والمحور الثالث «التراث الحضاري» ويتناول مناقشة الأعمال الصادرة عن سلسلة «التراث الحضاري»، وإصدارات دار الكتب والوثائق القومية، والمحور الرابع «ملتقى الإبداع الشعري»، ويتناول أبرز الدواوين التي صدرت عن سلسلة الإبداع الشعري (الفصحى) بالهيئة.



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