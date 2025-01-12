مشاهير العرب - نغم صالح تطرح كليب «طوفان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:56 مساءً - نغم صالح.. تصدر اسم الفنانة نغم صالح، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية «طوفان».

تفاصيل أغنية طوفان

وتمتزج أغنية «طوفان» للفنانة نغم صالح، مع روح أغنية «بيبة» الشهيرة للنجمة «شريهان»، التي ظهرت لأول مرة في فيلم «عرق البلح»، لتظهر بشكل توليفة غنائية عصرية مع اعتمادها على لوك جديد، تظهر به خلال أحداث الكليب، الذي تم تصويره بين الفيوم والقاهرة، من إخراج خالد برجونا وتوزيع موسيقي سوليسيزر.

الفنانة نغم تعود للساحة بشكل مختلف، عما اعتاده الجمهور خلال ثمان سنوات قضتها تحت مظلة المنتج نصر محروس، وتعاونت معه بتوليفة من أغانيها الشهيرة، مثل «عاملة نفسي نايمة»و «عالم افتراضي» و«بقينا خايفين»، لتقرر الانفصال رسميا عنه والانطلاق في مشوارها الغنائي الخاص بألبومها الجديد «شلق».

أشهر أعمال الفنانة نغم صالح

دوار بحر

تياترو.

الباب الأخضر.

ستهم.

أبو العروسة ج3.

إلا أنا ج2.