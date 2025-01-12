سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - نغم صالح تطرح كليب «طوفان» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - نغم صالح تطرح كليب «طوفان» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نغم صالح تطرح كليب «طوفان» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:56 مساءً - نغم صالح.. تصدر اسم الفنانة نغم صالح، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طرحت أحدث أعمالها الغنائية «طوفان».

تفاصيل أغنية طوفان

وتمتزج أغنية «طوفان» للفنانة نغم صالح، مع روح أغنية «بيبة» الشهيرة للنجمة «شريهان»، التي ظهرت لأول مرة في فيلم «عرق البلح»، لتظهر بشكل توليفة غنائية عصرية مع اعتمادها على لوك جديد، تظهر به خلال أحداث الكليب، الذي تم تصويره بين الفيوم والقاهرة، من إخراج خالد برجونا وتوزيع موسيقي سوليسيزر.

الفنانة نغم تعود للساحة بشكل مختلف، عما اعتاده الجمهور خلال ثمان سنوات قضتها تحت مظلة المنتج نصر محروس، وتعاونت معه بتوليفة من أغانيها الشهيرة، مثل «عاملة نفسي نايمة»و «عالم افتراضي» و«بقينا خايفين»، لتقرر الانفصال رسميا عنه والانطلاق في مشوارها الغنائي الخاص بألبومها الجديد «شلق».

نغم صالح

أشهر أعمال الفنانة نغم صالح

دوار بحر

تياترو.

الباب الأخضر.

ستهم.

أبو العروسة ج3.

إلا أنا ج2.

اقرأ أيضاً
كنت مرعوبة.. نغم صالح تكشف عن بداياتها في التمثيل

بعد غياب 3 سنوات.. نغم صالح تطرح أغنيتها «عالم افتراضي» بالتعاون مع نصر محروس

مريم صالح ونغم صالح تغنيان مع الموسيقار فتحي سلامة لأول مرة في دار الأوبرا المصرية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

جيمي لي كورتيس تقارن حرائق كاليفورنيا بالحرب على غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق