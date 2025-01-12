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رمضان 2025، قائمة أبطال مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري - أخبار كلمتك

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رمضان 2025، قائمة أبطال مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري - أخبار كلمتك

رمضان 2025، قائمة أبطال مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:25 مساءً - تخوض الفنانة ياسمين صبري سباق رمضان 2025، بمسلسها الجديد ضل حيطة والذي يتضمن 15 حلقة وتنتجه المنتجة مها سليم.

مسلسل ياسمين صبري ضل حيطة في رمضان 2025 

وكشفت الشركة المنتجة عن الأبطال المشاركين بجانب ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة برمضان 2025، وهما نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج رامي إمام.

يذكر أن كانت قد شاركت الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام وماجد الكيدواني، وفاء عامر، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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