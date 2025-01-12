مشاهير العرب - منافسة شرسة.. قائمة بالأغاني الأعلى مشاهدة على «يوتيوب» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:26 مساءً - تصدرت أغنية «فعلًا مبيتنسيش»، لـ تامر حسني ورامي صبري قائمة الأغاني الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» حيث حصدت 2.9 مليون مشاهدة على مدار 5 أيام من طرحها لتحتل المركز الأول.

بينما احتلت أغنية «واكلين المستهبلة»، لمطرب المهرجانات عصام صاصا، المركز الثاني، وذلك بعد أن سجلت مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بلغت نحو 1.5 مليون مشاهدة على مدار 6 أيام من طرحها، وهي من كلمات مصطفى الجن، توزيع موسيقي كيمو الديب.

وجاء في المركز الثالث أغنية «مطرقة»، لصانع المحتوى الحسن عادل، بعد أن حصدت 1.7 مليون مشاهدة على مدار 12 يوم من طرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وطرحت الأغنية على طريق الفيديو كليب، وهي من كلماته وألحانه، وميكس وماستر مروان بلو، والكيب من إخراج حمدي عاشور.

وكان المركز الرابع من نصيب مطرب الراب ليجي سي، وبعد أن حصدت أغنيته «تروح لمين»، 285 ألف مشاهدة على مدار يومين فقط من طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهب من كلمات وألحان ليجي سي.

وجاء في المركز الخامس الفنانة السورية الصاعدة بيسان إسماعيل، وذلك أن حققت أغنيتها «الحربين» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» 12 مليون مشاهدة على مدار 4 أيام من إطلاقها.

وجاء في المركز السادس، أغنية «أنا مش ديلر يا حكومة»، لـ مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وقد حصدت 1.1 مليون مشاهدة منذ طرحها من قبل 12 يوما على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ومن جانبها احتلت أغنية «باركوا» لمطربة مي فاروق، المركز السابع على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد أن حققت 528 ألف مشاهدة منذ طرحها من 7 أيام، الأغنية، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

وجاء في المركز الثامن أغنية «من تحت الصفر بدئناها»، للمنشد أحمد حسن الأقصري والطفلة ريتال أحمد، حيث حصدت 2.4 مليون مشاهدة منذ طرحه من أسبوعين.

وجاء في المركزين الأخيرين مي فاروق وأنغام حيث احتلت فاروق المركز التاسع من خلال أغنيتها «سلطانة»، حيث حققت 173 ألف مشاهدة منذ طرحها من يومين، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج محمد العمروسى، بينما احتلت أنغام المركز العاشر من خلال أغنيتها «تيجي نسيب» التي أعادت طرحها منذ أيام على طريقة الفيديو كليب.