مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القائمة الكاملة لأبطال «ضل حيطة» لـ ياسمين صبري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:16 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد «ضل حيطة» المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل عن تعاقدها مع أبطال جدد، وضمت القائمة الكاملة لمسلسل «ضل حيطة» بجانب ياسمين صبري كلا من نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وتستمر الفنانة ياسمين صبري وأسرة مسلسل ضل حيطة، ما يقرب من 14 ساعة يوميًا بين ديكورات العمل للانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان الكريم، وكي تعمل وحدة المونتاج على تجهيز الحلقات الأولى من العمل.

أحداث مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث مسلسل «ضل حيطة»، حول تعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها وتحاول الانتقام منه سبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها، حيث تلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.