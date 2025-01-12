بسبب شكري سرحان، طارق الشناوي يهاجم نقيب التمثيليين بعد تصريحات عمر متولي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:00 مساءً - علق الناقد الفني طارق الشناوي، على تصريحات الفنان عمر متولي ضد الفنان الراحل شكري سرحان، قائلا:"كنت أتمنى أن تكون نقابة المهن التمثيلية صوت العقل وتقوم بالتهدئة بين أسرة شكري سرحان وعمر متولي".

تصريح عمر متولي ضد شكري سرحان

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد":"تصريح عمر متولي عن شكري سرحان مجرد رأي قد نتفق أو نختلف معه، وقيمة شكري سرحات لن يهزها رأي".

موقف غريب لنقابة المهن التمثيلية

وأضاف:"نقابة المهن التمثيلية سعت إلي الدرجة التي وصلت الي تهديد عمر متولي بالشطب، هذا غير مقبول، عمري ما شفت النقابة عندها العنف ده في ردود الأفعال، يجب أن ينضبط النقيب في قراراته بحيث أن يهدأ الأمور بين عمر متولي وأسرة شكري سرحات ولا يصعدها".

تهديد نقيب المهن التمثيلية ضد الفنانين

ولفت:"نقيب المهن التمثيلية هدد بالشطب لكل فنان يتعرض لفنان كبير، هناك فارق بين انتهاك قيمة أو عرض وبين قول الرأي وما شاهدناه مجرد رأي يختلف أو يتفق معه ولكنه لا يقع تحت طائلة الإهانة ولا السب أو القذف ولا يمكن تجريم رأي عمر متولي وأحمد فتحي تجاه شكري سرحان".

الخطأ الأكبر لنقابة المهن التمثيلية

وأكمل:"هل لما بنعمل فيلم لما بنروح له السينما أو منروحش السينما، يعتبر رأي، يجب تقبل كل الاراء، وشكري سرحان قيمته كبيرة ولا يمكن أن يؤثر فيه رأي، الخطأ الأكبر ما فعلته نقابة المهن التمثيلية بتجريم الرأي".

تصريحات عمر متولي

وأثارت تصريحات الفنان عمر مصطفى متولي في البرنامج الذي يقدمه عبر قناته على يوتيوب والذي يحمل اسم “ليك لوك 2” جدلًا واسعًا، وذلك بعدما صرح الفنان الشاب بأن الفنان شكري سرحان حصل على “نجومية” تتخطى موهبته.

حيث وجه عمر سؤالًا إلى أحمد فتحي عن النجم الذي يراه في تاريخ السينما المصرية حقق نجاحًا كبيرًا ولكن بـ “بركة ربنا”، أي أن أحمد فتحي عليه أن يختار نجمًا وصل إلى مكانة عالية ولكن فتحي لا يراه ذو موهبة كبيرة أو أن حجم “نجوميته" كان أكبر من موهبته، فجاءت إجابة فتحي “معظم جانات السينما المصرية”، ليرد عليه عمر “أنا كانت إجابتي على السؤال ده شكري سرحان”

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