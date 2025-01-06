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قصور الثقافة تواصل تلقي المشاركات في دورة الدراسات السينمائية الحرة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:14 مساءً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، استقبال طلبات الاشتراك في دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، وحتى موعد انعقادها يوم الأحد 12 يناير الحالي.

ويأتي ذلك في مجالات "السيناريو - التصوير - المونتاج - الإخراج – الديكور"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دورة الدراسات السينمائية الحرة 

ويحاضر في الدورة نخبة من السينمائين المتخصصين والنقاد منهم "طارق الشناوي، د. أشرف محمد، د.مختار يونس، د.مروة عزب، د.حسين بكر، د.يسري المناديلي، عادل عوض، فخر الدين نجيدة، عصام حلمي، د.ضياء الدين جابر، حسام المحفوظي، زايد نايف".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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