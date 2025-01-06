قصور الثقافة تواصل تلقي المشاركات في دورة الدراسات السينمائية الحرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:14 مساءً - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، استقبال طلبات الاشتراك في دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، وحتى موعد انعقادها يوم الأحد 12 يناير الحالي.

ويأتي ذلك في مجالات "السيناريو - التصوير - المونتاج - الإخراج – الديكور"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دورة الدراسات السينمائية الحرة

ويحاضر في الدورة نخبة من السينمائين المتخصصين والنقاد منهم "طارق الشناوي، د. أشرف محمد، د.مختار يونس، د.مروة عزب، د.حسين بكر، د.يسري المناديلي، عادل عوض، فخر الدين نجيدة، عصام حلمي، د.ضياء الدين جابر، حسام المحفوظي، زايد نايف".

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