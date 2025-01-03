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ماجدة الرومي تعود إلى جمهورها بفيديو كليب جديد (صور) - أخبار كلمتك

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ماجدة الرومي تعود إلى جمهورها بفيديو كليب جديد (صور) - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تعود إلى جمهورها بفيديو كليب جديد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:40 مساءً -  تعود الفنانة ماجدة الرومي للجمهور خلال الفترة المقبلة بفيديو كليب قريبا، وذلك بعد طرحها مؤخرا لعدة أغان ومنهم أغنية بعدني بقلبك.

 

ماجدة الرومي تصور فيديو كليب جديدا 

 واقتربت ماجدة الرومي من الانتهاء من العمل على الفيديو كليب الذي تصوره حاليا، ومن المقرر أن تكشف تفاصيله الكاملة قريبا.

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

 وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

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وكان عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، اثار تساؤلات الجمهور مؤخرا، عقب تلميحه بسرقة وتسريب 3 أغان جديدة، وظن الجمهور أنها أغنيات “ماجدة”. 

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 وتواصلت “ڤيتو” مع عوض الروبي شقيق ماجدة الرومي، وقال في تصريح خاص لكلمتك: “إن أغاني شقيقته (ماجدة) الجديدة لم يتم تسريبها أي سرقتها،” مشيرا إلى أنه يقصد شخص أخر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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