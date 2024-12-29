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محمد الشرنوبي يروج لمسلسل "إقامة جبرية " - أخبار كلمتك

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محمد الشرنوبي يروج لمسلسل "إقامة جبرية " - أخبار كلمتك

محمد الشرنوبي يروج لمسلسل "إقامة جبرية " - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:55 مساءً - روج الفنان محمد الشرنوبي لمسلسله الجديد “ إقامة جبرية”، والذي من المفترض أن يعرض على منصة “Watch It” في الثامن من شهر يناير المقبل.

ونشر الشرنوبي بوستر المسلسل الذي يشارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد، وطلب من متابعيه مشاهدته.

مسلسل إقامة جبرية

وكانت منصة Watch It قد بدأت في الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

 

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية أحدث أعمال هنا الزاهد

 

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.

 ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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