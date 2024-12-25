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مشاهير العرب - كواليس مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز وهنا الزاهد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كواليس مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز وهنا الزاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس مسرحية «الباشا» لـ كريم عبد العزيز وهنا الزاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - مسرحية الباشا.. يستعد النجمان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، لبدء عرض المسرحية الجديدة بعنوان «الباشا» وذلك في 25 من ديسمبر حتى 1 يناير، بموسم الرياض على مسرح بكر الشدي.

مسرحية الباشا

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم.

وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة. فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء.

أبطال مسرحية الباشا

يشارك في بطولته مسرحية الباشا بجانب كريم عبد العزيز كل من هنا الزاهد، هيدي كرم، ويزو.

وكان تركي اّل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد روج لمسرحية «الباشا»، قائلا: «لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم مسرح بكر الشدي من 25 ديسمبر حتى 1 يناير».

أسعار تذاكر مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

وكشفت الشركة المنتجة للمسرحية عن أسعار تذاكر التي تبدأ من 85 ريال سعودي إلى 1000 ريال سعودي وهو ما يعادل 13 ألف جنيه مصري.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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