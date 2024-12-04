مشاهير العرب - أبطال فيلم «الحريفة 2 يحتفلون بعرضه في إحدى السينمات بـ أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - فيلم الحريفة 2.. احتفل صناع فيلم الحريفة 2، مساء أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص داخل إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 بطولة الفنان الشاب نور النبوي، وهم النجوم خالد النبوي، وآسر ياسين - الذي يشارك كضيف شرف-، وأمير المصري، وإيمان العاصي، والدكتور سامر يوسف، وزوجته مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، والكابتن فاروق جعفر.

فيلم الحريفة 2

ويحمل الجزء الثاني من فيلم «الحريفة» اسم «الريمونتادا»، وتدور أحداثه حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم «الحريفة 2 - الريمونتادا»، في بطولته عددا من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.