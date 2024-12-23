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مشاهير العرب - مسلسل فقرة الساحر.. مواعيد العرض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل فقرة الساحر.. مواعيد العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل فقرة الساحر.. مواعيد العرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - تصدر مسلسل «فقرة الساحر»، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد عرض الحلقة الأولى إذ يبحث المتابعون عن مواعيد عرضه.

وانطلق عرض الحلقة الأولى من مسلسل فقرة الساحر، الخميس 19 ديسمبر، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، لذا ازداد البحث بشأن مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر والقنوات الناقلة.

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل «فقرة الساحر»، بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة أسماء جلال، والفنان على قاسم، ونال إعجاب الجمهور بسبب أحداث الحلقة الأولى المليئة بالتفاصيل، بين سرقة لوحة من متحف شهير، وتمكن 3 أفراد من الهروب بها، حتى بيع اللوحة، وامتلاك الثلاثة أموالًا كثيرة، ثم تلقي الشرطة المغربية القبض على أحد أفراد العصابة الثلاثة.

مسلسل فقرة ساحر

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

ويعرض مسلسل «فقرة الساحر» أسبوعيًا يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء، على منصة «يانجو بلاي» الإلكترونية.

أسماء جلال

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فقرة الساحر

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «فقرة الساحر» مع الثلاثي أصدقاء كريم -طه دسوقي، وألفي، على قاسم، ولمى، أسماء جلال، إذ اجتمع الثلاثة ورسموا خطة مُحكمة لسرقة لوحة تُسمى «ذات الرداء الأبيض»، من متحف محمود خليل في وسط البلد، وتمكنوا من الخروج بها خارج مصر، وبيعها في مزاد، وفي الوقت ذاته جعلوا مصر كلها تنشغل بأمر اللوحة من خلال صفحة على «السوشيال ميديا».

مسلسل فقرة الساحر
مسلسل فقرة الساحر

قصة مسلسل «فقرة الساحر»

تم تصوير مسلسل فقرة السحر في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.

فقرة الساحر

أبطال مسلسل فقرة الساحر

يضم مسلسل فقرة الساحر العديد من الأبطال والنجوم، من بينهم، طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال، إلى جانب بسمة ووليد فواز، كما أنه من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج شركة "تي فيجن"، وتأليف إياد.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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