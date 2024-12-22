مشاهير العرب - تخطى 83 مليون جنيه.. فيلم «الحريفة 2 يحقق إيرادات قياسية بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - حقق فيلم «الحريفة 2 بطولة النجم نور النبوي، إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية، وذلك منذ بداية طرحه.

إيرادات فيلم الحريفة 2

وبلغت إيرادات فيلم الحريفة 2، أمس السبت، حوالي 2 مليون و304 آلاف جنيه، ليقفز إجمالي إيراداته إلى 83 مليون جنيه و107 آلاف جنيه.

أبطال فيلم الحريفة 2

فيلم الحريفة 2، يشارك في بطولته، عددا من النجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، ومجدى بدر، نورين أبو سعدة، ودونا إما، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة العالمي الإنجليزي مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

ويستكمل الجزء الثاني من الحريفة الذي جاء تحت شعار «الريمونتادا» أحداث الجزء الأول، حيث يدور حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وتعاهدهم على استكمال الحلم سويًا.

تدور أحداث فيلم «الحريفة» الجزء الأول حول «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.