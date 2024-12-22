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الرياضة - 07:23 - لمدة 3 أيام من الثلاثاء.. غلق شارع حسن المأمون لتنفيذ أعمال المونوريل (الطرق البديلة) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:23 - لمدة 3 أيام من الثلاثاء.. غلق شارع حسن المأمون لتنفيذ أعمال المونوريل (الطرق البديلة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:23 - لمدة 3 أيام من الثلاثاء.. غلق شارع حسن المأمون لتنفيذ أعمال المونوريل (الطرق البديلة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، بشكل كلي امتداد شارع حسن المأمون بالقاهرة، لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

تستلزم الأعمال الإنشائية، غلق كلى لشارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/24 إبتداءً من الساعة 12 صباحا حتى 6 صباحا.

وأجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة تحويلات مرورية.

ـ القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستخدمة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش و استكمالا بشارع الورشة فيمينا محور شينزو أبي والدوران والعودة اتجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

ـ القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين إتجاه محور شينزو أبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة اتجاه محور شينزو أبى فيمينا شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

ـ القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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