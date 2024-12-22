مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 41 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - مسلسل وتر حساس الحلقة 41.. تصاعدت أحداث مسلسل وتر حساس، خاصًة بعد عرض الحلقة السابقة التي شهدت أحداثا مثيرة، منها عثور سلمى على فردة حلق واحدة موجودة ضمن محتويات مسرح الجريمة التي سلمتها لها النيابة.

ويتساءل الكثير من محبي الدراما التلفزيونية عن موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الـ 41، لمعرفة من الذي قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس الحلقة 41

وتقدم بوابة كلمتك للمتابعين والقراء كل التفاصيل الخاصة بـالحلقة 41 من مسلسل وتر حساس، من حيث المواعيد والقنوات الناقلة، خلال السطور التالية:

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 41

وتعرض الحلقة 41 من مسلسل وتر حساس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة قناة on، كما ستعرض أيضا عبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة من ألمع النجوم، منهم صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده»، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض جميع حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يعرض على قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس على القنوات الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة، وهما: «قناة ON، وقناة ON drama»، بالإضافة إلى عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية.

تردد قناة ON dram

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.