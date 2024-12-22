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جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل - أخبار كلمتك

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جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل - أخبار كلمتك

جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة طلعت أحمد اسماعيل مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل  بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل

وافاد مصدر جمركي،  أنه فى أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران شركة العربية القادمة من الشارقة رحلة رقم G9 617، اشتبه أبوزيد خلف أبوزيد رئيس قسم تفتيش الركاب  و ناصر جمال عبدالعال رثيس قسم الامن الحمركى واحمد محمد حسن رئيس قسم المكافحة  في راكب مصرى الجنسية لقصر مدة سفره وعدم تناسب عدد حقائبة مع الفترة التى قضاها خارج البلاد  . 

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وبالعرض على طلعت احمد اسماعيل مدير الجمرك مطار سوهاج قام بتشكيل لجنة من  اسماعيل أحمد وأحمد محمد  وحشمت محمد شيبة مأمورى التفتيش وأبوزيد خلف رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب بحضور ناصر جمال عبدالعال رئيس قسم الامن الحمركى وأحمد محمد حسن رئيس قسم المكافحة، فتبين وجود 50  أنبوبة من لدائن ( مستلزمات طبية ) و502 زجاجة مستحضرات تجميل طلاء أظافر بين طيات الملابس داخل حقائبه،  وبلغت قيمة التعويض الجمركى  495 الف و200 جنية مصرى.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وقام بتحريره  محمد أمين حافظ

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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